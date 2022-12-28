Россияне ударили ракетами по предновогоднему Харькову

Утром 28 декабря страна-террорист Россия в очередной раз ударила ракетами по Харькову. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов, также о взрывах сообщили LIGA.net местные жители.

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"Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", – написал он в 09:03 утра.

На Банковой подтвердили ракетный удар: "Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия".

ДОПОЛНЕНО в 09:24. Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району: "На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется".

Новость будет дополнена с появлением информации.

Работа ПРО в Харькове крайне затруднена из-за его географического положения: слишком малое время подлета ракет комплекса C-300, выпущенных в Белгородской области РФ.

В ноябре 2022 года Терехова оштрафовали за обращения к харьковчанам на русском языке. Он заявил, что продолжит это делать.

В декабре правоохранители заявили, что установлена агент РФ, по наводке которой оккупанты ударили 1 марта по зданию Харьковской ОГА.

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Євген Пилипенко

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