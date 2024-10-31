Ночью РФ запускала дроны, авиационные и баллистические ракеты: атакован мост в Затоке

Россия била ракетами по мосту через Белгород-Днестровский лиман, а также атаковала "шахедами" в разных областях

Охота на "шахеды" (Фото - Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

В ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха – запустила 43 дрона, баллистические и авиационные ракеты, в том числе по Одесской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

РФ атаковала мост через Днестровский лиман в Затоке Одесской области. Выпущены две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" из временно оккупированного Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

В Одесской области военные сбили две ракеты Х-59/69.

Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Ростовской области по Краматорску.

По данным Воздушных сил, враг атаковал 43 "шахедами" и беспилотниками неустановленного типа.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

По состоянию на утро подтверждено сбивание 17 вражеских дронов. 23 беспилотника локационно потеряны, еще три дрона улетели обратно в РФ и на временно оккупированную территорию Украины.