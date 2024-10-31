Вночі РФ запускала дрони, авіаційні та балістичні ракети: атаковано міст у Затоці
У ніч проти 31 жовтня Росія вчергове атакувала Україну з повітря – запустила 43 дрони, балістичні й авіаційні ракети, зокрема по Одеській області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
РФ атакувала міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Випущено дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із тимчасово окупованого Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
На Одещині військові збили дві ракети Х-59/69.
Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області по Краматорську.
За даними Повітряних сил, ворог атакував 43 "шахедами" та безпілотниками невстановленого типу.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Станом на ранок підтверджено збиття 17 ворожих дронів. 23 безпілотники локаційно втрачені, ще три дрони полетіли назад до РФ та тимчасово окупованої території України.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупаційні війська теж атакували ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків на житловий будинок у Солом'янському районі Києва постраждали дев'ять людей.
- Пізно ввечері 30 жовтня РФ скинула авіабомбу на дев'ятиповерхівку у Харкові. Загинула дитина, десятки людей постраждали.