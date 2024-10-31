Вночі РФ запускала дрони, авіаційні та балістичні ракети: атаковано міст у Затоці

Росія била ракетами по мосту через Білгород-Дністровський лиман, а також атакувала "шахедами" в різних областях

Полювання на "шахеди" (Фото - Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

У ніч проти 31 жовтня Росія вчергове атакувала Україну з повітря – запустила 43 дрони, балістичні й авіаційні ракети, зокрема по Одеській області. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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РФ атакувала міст через Дністровський лиман у Затоці Одеської області. Випущено дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із тимчасово окупованого Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

На Одещині військові збили дві ракети Х-59/69.

Також окупанти завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Ростовської області по Краматорську.

За даними Повітряних сил, ворог атакував 43 "шахедами" та безпілотниками невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Станом на ранок підтверджено збиття 17 ворожих дронів. 23 безпілотники локаційно втрачені, ще три дрони полетіли назад до РФ та тимчасово окупованої території України.