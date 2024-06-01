Ночью Россия атаковала две гидроэлектростанции – есть критические повреждения

Днепровская ГЭС. Иллюстративное изображение (Фото: Википедия)

В ночь на 1 июня, во время очередной массированной атаки на энергообъекты Украины, российская армия попала по двум гидроэлектростанциям. Об этом сообщила компания "Укргидроэнерго".

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Также по данным компании, попадание в инфраструктуру рядом со станциями. Известно о критических повреждениях оборудования. Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.

В компании подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила Каховскую ГЭС, выпустила более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго".

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование. Также министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались пять энергообъектов Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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