Вночі Росія атакувала дві гідроелектростанції – є критичні пошкодження

Дніпровська ГЕС. Ілюстративне зображення (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 1 червня, під час чергової масованої атаки на енергообʼєкти України, російська армія поцілила по двох гідроелектростанціях. Про це повідомила компанія "Укргідроенерго".

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Також за даними компанії, є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. Відомо про критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

У компанії наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила Каховську ГЕС, випустила понад 110 ракет по всіх ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. Також міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

У ніч проти 1 червня російська армія комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні Сили в повітря підняли літаки. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про атаку безпілотників, а згодом і застосування ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися п'ять енергообʼєктів України.

Внаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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