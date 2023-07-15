UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью Россия атаковала Украину шестью дронами Shahed-136/131, ПВО сбила четыре

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 09:26
Ночью Россия атаковала Украину шестью дронами Shahed-136/131, ПВО сбила четыре - Фото
Охотники за ''шахедами'' (Фото: Нацгвардия)

В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Украину шестью дронами Shahed-136/131, силы противовоздушной обороны сбили четыре из них. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, Россия атаковала шестью ударными дронами типа Shahed с южного направления.

Силами и средствами Воздушных сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.

В целом за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 "шахедов", сбитых ночью) ПВО уничтожила три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", Zala) и три ударных дрона типа "Ланцет".

  • Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Было сбито три "шахеда".
  • Во время ночной атаки дронами в Запорожье был поврежден объект инфраструктуры, получил ранения человек. 
  • По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.

Читайте также: 14 компаний Запада, чья электроника есть в дронах террористов Shahed-136: список запчастей

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвовоздушные силыдрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 