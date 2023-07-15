Ночью Россия атаковала Украину шестью дронами Shahed-136/131, ПВО сбила четыре
15.07.2023, 09:26
Охотники за ''шахедами'' (Фото: Нацгвардия)
В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Украину шестью дронами Shahed-136/131, силы противовоздушной обороны сбили четыре из них. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Как отмечается, Россия атаковала шестью ударными дронами типа Shahed с южного направления.
Силами и средствами Воздушных сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.
В целом за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 "шахедов", сбитых ночью) ПВО уничтожила три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", Zala) и три ударных дрона типа "Ланцет".
- Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Было сбито три "шахеда".
- Во время ночной атаки дронами в Запорожье был поврежден объект инфраструктуры, получил ранения человек.
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.
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