Ночью Россия атаковала Украину шестью дронами Shahed-136/131, ПВО сбила четыре

В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Украину шестью дронами Shahed-136/131, силы противовоздушной обороны сбили четыре из них. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, Россия атаковала шестью ударными дронами типа Shahed с южного направления.

Силами и средствами Воздушных сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.

В целом за прошедшие сутки 14 июля (кроме 16 "шахедов", сбитых ночью) ПВО уничтожила три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан", Zala) и три ударных дрона типа "Ланцет".

Ночью 14 июля сообщалось, что в Николаевской области были слышны взрывы и стрельба, Силы обороны уничтожали запущенные оккупантами иранские дроны-камикадзе. Было сбито три "шахеда".

Во время ночной атаки дронами в Запорожье был поврежден объект инфраструктуры, получил ранения человек.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 июля над Украиной было сбито 24 вражеских беспилотника.

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