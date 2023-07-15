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Вночі Росія атакувала Україну шістьма дронами Shahed-136/131, ППО збила чотири

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15.07.2023, 09:26
Вночі Росія атакувала Україну шістьма дронами Shahed-136/131, ППО збила чотири - Фото
Мисливці за ''шахедами'' (Фото: Нацгвардія)

У ніч проти 15 липня російські окупанти атакували Україну шістьма дронами Shahed-136/131, сили протиповітряної оборони збили чотири з них. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, Росія атакувала шістьма ударними дронами типу Shahed з південного напрямку.

Силами та засобами Повітряних сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

Загалом минулої доби 14 липня (крім 16 "шахедів", збитих вночі) ППО знищила три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", Zala) та три ударні дрони типу "Ланцет".

  • Вночі 14 липня повідомлялося, що в Миколаївській області було чути вибухи та стрілянину, Сили оборони знищували запущені окупантами іранські дрони-камікадзе. Було збито три "шахеди".
  • Під час нічної атаки дронами у Запоріжжі було пошкоджено об'єкт інфраструктури, отримав поранення чоловік.
  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу 14 липня над Україною було збито 24 ворожі безпілотники.

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Наталія Медведєва
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війнаповітряні силипподрон-камікадзе
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