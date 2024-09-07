Ночью сбили 58 "шахедов" над Украиной: часть снова вернулась в РФ и Беларусь

По данным беларуского OSINT-проекта Беларускі Гаюн, на территорию страны залетело четыре "шахеда". Последний – в 03:38

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, шесть из которых полетели в сторону России и Беларуси. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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В общей сложности военные зафиксировали 67 вражеских "шахедов" над Украиной, из которых 58 удалось сбить.

Еще шесть дронов вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении РФ, Беларуси и временно оккупированной Луганской области.

По данным беларуского OSINT-проекта Беларускі Гаюн, на территорию страны залетело четыре "шахеда". Последний – в 03:38.

Противовоздушная оборона в эту ночь работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

В Беларусь не в первый раз залетают российские "шахеды". Это происходило в течение августа, а последний раз – 5 сентября.

Беларусы публиковали видео, на котором сбивают беспилотники, вероятно, "шахеды".

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