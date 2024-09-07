Вночі збили 58 "шахедів" над Україною: частина знову повернулася до РФ та Білорусі

За даними білоруського OSINT-проєкту Беларускі Гаюн, на територію країни залетіло чотири "шахеди". Останній – о 03:38

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, шість з яких полетіли у бік Росії та Білорусі. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Загалом військові зафіксували 67 ворожих "шахедів" над Україною, з яких 58 вдалося збити.

Ще шість дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку РФ, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

За даними білоруського OSINT-проєкту Беларускі Гаюн, на територію країни залетіло чотири "шахеди". Останній – о 03:38.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

До Білорусі не вперше залітають російські "шахеди". Це відбувалося протягом серпня, а останній раз – 5 вересня.

Білоруси публікували відео, на якому збивають безпілотники, ймовірно, "шахеди".

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