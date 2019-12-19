Нормандский саммит в апреле. Путин хочет "позитивных изменений"

Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Анонсированная на парижском саммите апрельская встреча лидеров нормандского формата состоится, только если будут происходить "какие-то позитивные изменения". Об этом заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"Они (позитивные изменения, - ред.) есть или нет? Есть, надо это сказать объективно", - сказал он.

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По его словам, это то, что закон об особом статусе ОРДЛО продлен и "основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна". Во-вторых, говорит лидер страны-оккупанта, "все-таки проведен отвод войск из нескольких точек". "Партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии", - отметил он, добавив, что это "ошибка".

Читайте текст коммюнике Нормандии-4 ".

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