Норвегия отказывается вступать в Совет мира Трампа

Андреас Моцфельдт Кравик (Фото: /x.com/akravik79)

Норвегия отказывается стать членом Совета мира – инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Секторе Газа и в будущем, вероятно, и других. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик в интервью Aftenpodden.

"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас. И не только для нас, но и для подавляющего большинства стран, которые ставят ООН и международное право в основу своей внешней политики", – сказал он.

Кравик заявил, что Норвегия не может согласиться с нынешним составом Совета мира. Страна была удивлена тем, что у этого органа есть устав, которые касается не только долгосрочного мира в Газе.

"Предложение, которое мы получили, – о создании всеобъемлющего органа с довольно широким мандатом на работу по вопросам мира и безопасности, – было для нас совершенно неподготовленным", – заявил заместитель главы МИД.

Bloomberg узнало, что Трамп пригласил в Совет мира почти 50 стран, но не все из них подтвердили свое участие. За постоянное членство он хочет $1 млрд.