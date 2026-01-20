Норвегия отказывается вступать в Совет мира Трампа
Норвегия отказывается стать членом Совета мира – инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Секторе Газа и в будущем, вероятно, и других. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик в интервью Aftenpodden.
"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас. И не только для нас, но и для подавляющего большинства стран, которые ставят ООН и международное право в основу своей внешней политики", – сказал он.
Кравик заявил, что Норвегия не может согласиться с нынешним составом Совета мира. Страна была удивлена тем, что у этого органа есть устав, которые касается не только долгосрочного мира в Газе.
"Предложение, которое мы получили, – о создании всеобъемлющего органа с довольно широким мандатом на работу по вопросам мира и безопасности, – было для нас совершенно неподготовленным", – заявил заместитель главы МИД.
Bloomberg узнало, что Трамп пригласил в Совет мира почти 50 стран, но не все из них подтвердили свое участие. За постоянное членство он хочет $1 млрд.
- 19 января Bloomberg сообщало, что Франция не присоединится к Совету мира Трампа, так как туда пригласили Россию и Беларусь.
- По данным FT, Трамп хочет создать Совет мира для Украины по примеру Газы. В него войдут и представители России.
