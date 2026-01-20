Норвегія відмовляється вступати до Ради миру Трампа

Андреас Моцфельдт Кравік (Фото: /x.com/akravik79)

Норвегія відмовляється стати членом Ради миру – ініціативи президента США Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази і в майбутньому, ймовірно, й інших. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Норвегії Андреас Моцфельдт Кравік в інтерв'ю Aftenpodden.

"Цілком очевидно, що ми не можемо бути частиною структури, яка кидає виклик ролі ООН і наявному міжнародному праву. Це було б абсолютно неможливо для нас. І не тільки для нас, а й для переважної більшості країн, які ставлять ООН і міжнародне право в основу своєї зовнішньої політики", – сказав він.

Кравік заявив, що Норвегія не може погодитися з нинішнім складом Ради миру. Країна була здивована тим, що у цього органу є статут, який стосується не тільки довгострокового миру в Газі.

"Пропозиція, яку ми отримали, – про створення всеосяжного органу з доволі широким мандатом на роботу з питань миру і безпеки, – була для нас абсолютно непідготовленою", – заявив заступник глави МЗС.

Bloomberg дізналося, що Трамп запросив до Ради миру майже 50 країн, але не всі з них підтвердили свою участь. За постійне членство він хоче $1 млрд.