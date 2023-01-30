Норвегия отправит танки Leopard в Украину как можно скорее – норвежский глава Минобороны
30.01.2023, 22:16
Leopard 2A4 (Фото - Wikipedia / böhringer friedrich)
Норвегия обещает как можно быстрее отправить Украине танки Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает france24.
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По словам Грама, Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 в Украину как можно скорее – возможно, в конце марта.
На вооружении у Норвегии имеется 36 танков Leopard 2. Сколько из них будет передано Украине, пока неизвестно.
"Мы еще не определили число", – сказал норвежский министр обороны.
- 25 января Норвегия подтвердила, что передаст Украине танки Leopard 2.
- Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
- Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams.
- США вместе с танками Abrams поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков.
- Британия планирует передать Украине танки в конце марта.
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