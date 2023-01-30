Норвегия отправит танки Leopard в Украину как можно скорее – норвежский глава Минобороны

Норвегия обещает как можно быстрее отправить Украине танки Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, передает france24.

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По словам Грама, Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 в Украину как можно скорее – возможно, в конце марта.

На вооружении у Норвегии имеется 36 танков Leopard 2. Сколько из них будет передано Украине, пока неизвестно.

"Мы еще не определили число", – сказал норвежский министр обороны.

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Наталія Медведєва

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