Норвегия продолжит поддержку Украины в 2026 году – планируют выделить $8,5 млрд
Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Как заявил Йонас Гар Стере, он предложит парламенту выделить эту сумму Украине для продолжения поддержки в 2026 году.
Что касается гарантий безопасности, премьер-министр Норвегии отметил, что главной такой гарантией будет предоставить Украине серьезные оборонные возможности.
"Сейчас идут обсуждения между партнерами и союзниками по безопасности гарантий, которые были бы в определенной степени коллективными. Но ключевое, это чтобы США продолжали быть вовлеченными в эти обсуждения. Обсуждения, которые идут между дипломатами и военными, еще не завершены, но Норвегия принимает в них участие и будет вовлечена в реализации", – сказал Стере.
Он также добавил, что Норвегия будет привлечена к тренировке украинских военных, а также к защите украинского неба, передавая средства ПВО.
Зеленский добавил, что Норвегия может помочь Украине в системах ПВО, защите береговой линии и защите моря.
25 августа в Киев с визитом прибыли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль.
- 23 августа правительство Норвегии разрешило передать Украине технологию производства снарядов калибра 155 мм, разработанную компанией Nammo.
- 24 августа правительство Норвегии объявило, что выделяет примерно $696,12 млн на финансирование систем противовоздушной обороны для Украины.
