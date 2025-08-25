Норвегия продолжит поддержку Украины в 2026 году – планируют выделить $8,5 млрд

Премьер-министр Норвегии во время пресс-конференции в Киеве объявил о продлении помощи Украине

Йонас Гар Стере (Фото: Flickr)

Норвегия планирует выделить $8,5 млрд на помощь Украине в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Как заявил Йонас Гар Стере, он предложит парламенту выделить эту сумму Украине для продолжения поддержки в 2026 году.

Что касается гарантий безопасности, премьер-министр Норвегии отметил, что главной такой гарантией будет предоставить Украине серьезные оборонные возможности.

"Сейчас идут обсуждения между партнерами и союзниками по безопасности гарантий, которые были бы в определенной степени коллективными. Но ключевое, это чтобы США продолжали быть вовлеченными в эти обсуждения. Обсуждения, которые идут между дипломатами и военными, еще не завершены, но Норвегия принимает в них участие и будет вовлечена в реализации", – сказал Стере.

Он также добавил, что Норвегия будет привлечена к тренировке украинских военных, а также к защите украинского неба, передавая средства ПВО.

Зеленский добавил, что Норвегия может помочь Украине в системах ПВО, защите береговой линии и защите моря.

25 августа в Киев с визитом прибыли премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль.