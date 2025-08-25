Норвегія продовжить підтримку України у 2026 році – планують виділити $8,5 млрд
Норвегія планує виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Як заявив Йонас Гар Стере, він запропонує парламенту виділити цю суму Україні для продовження підтримки у 2026 році.
Щодо безпекових гарантій, премʼєр-міністр Норвегії зазначив, що головною такою гарантією буде надати Україні серйозні оборонні спроможності.
"Зараз тривають обговорення між партнерами і союзниками щодо безпекових гарантій, які були б певною мірою колективними. Але ключове, це щоби США продовжували бути залученими до цих обговорень. Обговорення, які відбуваються між дипломатами та військовими, ще не завершені, але Норвегія бере в них участь і буде залучена в реалізації", – сказав Стере.
Він також додав, що Норвегія буде залучена до тренування українських військових, а також до захисту українського неба, шляхом передання засобів ППО.
Зеленський додав, що Норвегія може допомогти Україні в системах ППО, захисті берегової лінії та захисті моря.
25 серпня до Києва з візитом прибули прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, міністр фінансів Німеччини й віцеканцлер Ларс Клінгбайль.
- 23 серпня уряд Норвегії дозволив передати Україні технологію виробництва снарядів калібру 155 мм, розроблену компанією Nammo.
- 24 серпня уряд Норвегії оголосив, що виділяє приблизно $696,12 млн на фінансування систем протиповітряної оборони для України.
