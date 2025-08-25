Норвегія продовжить підтримку України у 2026 році – планують виділити $8,5 млрд

Прем’єр-міністр Норвегії під час пресконференції у Києві оголосив про продовження допомоги Україні

Йонас Гар Стере (Фото: Flickr)

Норвегія планує виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році. Про це повідомив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Як заявив Йонас Гар Стере, він запропонує парламенту виділити цю суму Україні для продовження підтримки у 2026 році.

Щодо безпекових гарантій, премʼєр-міністр Норвегії зазначив, що головною такою гарантією буде надати Україні серйозні оборонні спроможності.

"Зараз тривають обговорення між партнерами і союзниками щодо безпекових гарантій, які були б певною мірою колективними. Але ключове, це щоби США продовжували бути залученими до цих обговорень. Обговорення, які відбуваються між дипломатами та військовими, ще не завершені, але Норвегія бере в них участь і буде залучена в реалізації", – сказав Стере.

Він також додав, що Норвегія буде залучена до тренування українських військових, а також до захисту українського неба, шляхом передання засобів ППО.

Зеленський додав, що Норвегія може допомогти Україні в системах ППО, захисті берегової лінії та захисті моря.

25 серпня до Києва з візитом прибули прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, міністр фінансів Німеччини й віцеканцлер Ларс Клінгбайль.