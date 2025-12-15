Нова глава секретной разведки MI6 назвала Россию "агрессивной угрозой"

Здание MI6 в Лондоне (Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Новая глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Блейз Метревели в первой речи после вступления в должность назвала Россию "агрессивной, экспансионистской и ревизионистской" угрозой. Об этом сказано на сайте британского правительства, где опубликован предварительный текст речи.

Это первая женщина-глава MI6 за всю 116-летнюю историю разведывательного ведомства. Ожидается, что во время выступления 15 декабря она подчеркнет, что российский диктатор Владимир Путин не должен сомневаться в поддержке Украины со стороны союзников.

"Экспорт хаоса – это не недостаток, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", – сказано в речи Метревели.

Также она подчеркнет необходимость активизации использования технологий для борьбы с угрозами безопасности Великобритании, включая терроризм и информационную войну.

Глава британских Вооруженных сил Ричард Найттон в отдельном выступлении призовет к "общественному" подходу к обороне в условиях растущей неопределенности и угроз, а также подчеркнет возросшую вероятность вторжения России в страну НАТО.