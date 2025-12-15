Нова глава секретної розвідки MI6 назвала Росію "агресивною загрозою"
Нова очільниця секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 Блейз Метревелі в першій промові після вступу на посаду назвала Росію "агресивною, експансіоністською та ревізіоністською" загрозою. Про це сказано на сайті британського уряду, де опубліковано попередній текст промови.
Це перша жінка-глава MI6 за всю 116-річну історію розвідувального відомства. Очікується, що під час виступу 15 грудня вона підкреслить, що російський диктатор Володимир Путін не повинен сумніватися в підтримці України з боку союзників.
"Експорт хаосу – це не недолік, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", – йдеться у промові Метревелі.
Також вона наголосить на необхідності активізації використання технологій для боротьби із загрозами безпеці Великої Британії, включно з тероризмом та інформаційною війною.
Глава британських Збройних сил Річард Найттон в окремому виступі закличе до "громадського" підходу до оборони в умовах зростання невизначеності та загроз, а також наголосить на підвищеній ймовірності вторгнення Росії в країну НАТО.
