Новая диверсия. Во Франции неизвестные повредили кабели интернета

29 июля в стране повредили многочисленные телекоммуникационные линии

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

Несколько кабелей интернета, обеспечивающих широкополосную связь по всей Франции, были перерезаны ночью при атаке на инфраструктуру страны во время Олимпийских игр. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова представителя телекоммуникационного партнера Олимпиады.

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Представитель телекоммуникационного партнера Олимпиады рассказал, что компании Orange SA, соединения, обслуживающие Париж и сами игры, не пострадали.

По его данным, эти кабели были перерезаны в девяти департаментах.

Voici une photo de l'un des cables coupés cette nuit...



Nou sommes pleinement solidaris avec nos confrères operadores touchés. C'est inacceptable.



Netalis déposera plainte bien évidemment dès que posible dans les prochains jours. 🍑 🍀 🍑​ — Nicolas Guillaume (@nguillam) Июль 29, 2024

Французская федерация телекоммуникаций заявила, что ее сеть была повреждена ночью и бригады работают над ее восстановлением, отметило издание.

23 июля глава МВД Франции Дарманен сообщил, что к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

25 июля Израиль предупредил Францию о возможных терактах против членов израильской делегации и туристов во время Олимпийских игр в Париже.

В ночь на 26 июля французский оператор железнодорожных перевозок SNCF заявил о "массированной атаке" – подверглись высокоскоростным линиям. Компания подчеркнула, что это произошло "в целях парализации" движения скоростных поездов.

29 июля во Франции повредили многочисленные телекоммуникации. Масштабы последствий, а также то, повлияли ли они на Олимпийские мероприятия, пока неизвестны.

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