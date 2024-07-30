Нова диверсія. У Франції невідомі пошкодили кабелі інтернету

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider/EPA)

Кілька кабелів інтернету, які забезпечують широкосмуговий зв'язок у всій Франції, були перерізані вночі під час атаки на інфраструктуру країни під час Олімпійських ігор. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на слова представника телекомунікаційного партнера Олімпіади.

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Представник телекомунікаційного партнера Олімпіади розповів, що компанії Orange SA, з'єднання, які обслуговують Париж та самі ігри, не постраждали.

За його даними, ці кабелі були перерізані в дев'яти департаментах.

Voici une photo de l'un des câbles coupés cette nuit...



Nous sommes pleinement solidaires avec nos confrères opérateurs touchés. C'est inacceptable.



Netalis déposera plainte bien évidemment dès que possible dans les prochains jours. @lauredlr @Marina_Ferrari @GDarmanin pic.twitter.com/D8zqa2l72e — Nicolas Guillaume (@nguillam) July 29, 2024

Французька федерація телекомунікацій заявила, що її мережа була пошкоджена вночі й наразі бригади працюють над її відновленням, зазначило видання.

23 липня очільник МВС Франції Дарманен повідомив, що до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

25 липня Ізраїль попередив Францію про можливі теракти проти членів ізраїльської делегації та туристів під час Олімпійських ігор у Парижі.

У ніч проти 26 липня французький оператор залізничних перевезень SNCF заявив про "масовану атаку" – підпали на високошвидкісних лініях. Компанія наголосила, що це відбулося "з метою паралізації" руху швидкісних поїздів.

29 липня у Франції пошкодили численні телекомунікаційні лінії. Масштаби наслідків, а також те, чи вплинули вони на олімпійські заходи, поки що невідомі.

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