Новый глава МИД Германии Вадефуль приехал в Украину

Иоганн Вадефуль (Фото: Соцсеть X)

Министр иностранных дел нового правительства Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину со своим первым визитом. Об этом сообщает Tagesschau.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Вадефуль приехал во Львов, где пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Еще вечером 8 мая глава МИД опубликовал в своем профиле в X видео, сообщив о прибытии в Украину.

Guten Abend aus Lwiw🇺🇦. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 8, 2025

В комментариях журналистам он заверил, что Германия и дальше будет оставаться среди государств, оказывающих Украине мощнейшую поддержку.

"Мы будем делать то, что необходимо, и делать это столько, сколько будет необходимо, пока Россия не осознает, что эта война должна закончиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня", – заявил Вадефуль.

Министр также отметил, что планирует выяснить актуальные потребности Украины, чтобы дальнейшая помощь была максимально эффективной.

6 мая Фридрих Мерц был избран на должность федерального канцлера Германии во время второго голосования в Бундестаге.

8 мая Зеленский провел телефонный разговор с Мерцом, обсудив перспективные направления сотрудничества между странами.