"Есть большой потенциал партнерства". Зеленский провел телефонный разговор с Мерцом

Среди прочего, украинский президент обсудил с немецким канцлером сотрудничество ради "достойного мира"

Владимир Зеленский (Фото: Telegram президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом, обсудив перспективные направления сотрудничества между странами. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поздравил Мерца с избранием и выразил надежду, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины.

"Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества", – написал глава государства.

Президент добавил, что также обсудил с Мерцом сотрудничество ради "достойного мира".

"Планируем график контактов на ближайшее время", – подытожил он.