"Есть большой потенциал партнерства". Зеленский провел телефонный разговор с Мерцом
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом, обсудив перспективные направления сотрудничества между странами. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский поздравил Мерца с избранием и выразил надежду, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины.
"Есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией и мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей. Обсудили перспективы сотрудничества", – написал глава государства.
Президент добавил, что также обсудил с Мерцом сотрудничество ради "достойного мира".
"Планируем график контактов на ближайшее время", – подытожил он.
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