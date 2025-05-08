"Є великий потенціал партнерства". Зеленський провів телефонну розмову з Мерцом

Серед іншого український президент обговорив з німецьким канцлером співпрацю заради "достойного миру"

Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, обговоривши перспективні напрямки співпраці між країнами. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський привітав Мерца з обранням та висловив сподівання, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України.

"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці", – написав глава держави.

Президент додав, що також обговорив з Мерцом співпрацю заради "достойного миру".

"Плануємо графік контактів на найближчий час", – підсумував він.