"Є великий потенціал партнерства". Зеленський провів телефонну розмову з Мерцом
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, обговоривши перспективні напрямки співпраці між країнами. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський привітав Мерца з обранням та висловив сподівання, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України.
"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці", – написав глава держави.
Президент додав, що також обговорив з Мерцом співпрацю заради "достойного миру".
"Плануємо графік контактів на найближчий час", – підсумував він.
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