Новым генпрокурором должен стать нардеп Костин, которого рекомендовал Ермак – источник

Президент Владимир Зеленский намерен назначить генеральным прокурором нардепа от Слуги народа Андрея Костина. Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о согласии на этой неделе. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в руководстве фракции Слуга народа и один – в Офисе президента.

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За Алексея Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, в парламенте нет голосов. А прокурор Киева Олег Кипер, фамилию которого ряд СМИ называли как претендента, "серьезно и не рассматривался", как объяснил один из собеседников

СПРАВКА. Генеральный прокурор назначается президентом с согласия Верховной Рады. Для этого Зеленский должен внести представление о назначении Костина руководителем Офиса генпрокурора, а парламент поддержать его минимум 226 голосами "за".

По словам одного из руководителей фракции Слуга народа, голосование за нового главу Службы безопасности Украины пока не планируется. У Зеленского хотят дать и.о. главы СБУ Василию Малюку "испытательный срок".

СПРАВКА. Андрей Костин прошел в Раду по списку партии Зеленского под 108-м номером. До этого возглавлял адвокатскую фирму "Право". В избирательный список СН попал по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака. После назначения Ирины Венедиктовой генпрокурором возглавил парламентский комитет по правовой политике и отвечал у Зеленского за судебную реформу. С мая 2020 года Костин был членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, а в ноябре 2021 года возглавил ее. В апреле 2022 года вошел в состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Участвовал в конкурсе на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но выбыл из-за несоответствия критериям добродетели.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель – Алексей Симоненко.

В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения

19 июля Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора по представлению Зеленского.

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Наталия Фреик , Юрий Смирнов

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