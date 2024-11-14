Новый лидер республиканцев в Сенате делал ряд проукраинских заявлений: список

Джон Тун (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Избранный 13 ноября лидер республиканцев в Сенате Джон Тун известен своей проукраинской позицией. Он неоднократно подчеркивал важность поддержки Украины в борьбе против российской агрессии, говорится на сайте сенатора.

Он хвалил украинский народ за несокрушимость и военные достижения, отмечая, что, несмотря на значительное преимущество России, Украина смогла нанести серьезные потери российским войскам и отстоять свои позиции.

В 2022 году Тун обращал внимание на разрушения, которые Россия повлекла за собой в украинских городах, в частности в Мариуполе, где "граждане испытывают ужасные страдания из-за бомбардировок". В то же время он подчеркнул, что хотя Украина проявляет невероятную решимость, она не сможет удержать оборону без постоянной поддержки от США.

Также сенатор отмечал необходимость ужесточения санкций против России и уменьшения зависимости Запада от российской энергетики, поскольку средства от продажи энергоносителей позволяют российскому диктатору Владимиру Путину финансировать войну.

Тун подчеркивал, что США должны продолжать оказывать военную помощь Украине и находить способы укрепить украинскую оборону, в том числе через улучшение систем противовоздушной обороны.

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