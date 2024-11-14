Новий лідер республіканців у Сенаті робив низку проукраїнських заяв: список

Джон Тун (Фото: ЕРА / WILL OLIVER)

Обраний 13 листопада лідер республіканців у Сенаті Джон Тун відомий своєю проукраїнською позицією. Він неодноразово підкреслював важливість підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, йдеться на сайті сенатора.

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Він хвалив український народ за незламність та військові досягнення, наголошуючи, що, попри значну перевагу Росії, Україна змогла завдати серйозних втрат російським військам і відстояти свої позиції.

У 2022 році Тун звертав увагу на руйнування, які Росія спричинила в українських містах, зокрема в Маріуполі, де "цивільні зазнають жахливих страждань через бомбардування". Водночас він підкреслив, що хоча Україна проявляє неймовірну рішучість, вона не зможе втримати оборону без постійної підтримки від США.

Також сенатор наголошував на необхідності посилення санкцій проти Росії та зменшення залежності Заходу від російської енергетики, адже кошти від продажу енергоносіїв дозволяють російському диктатору Володимиру Путіну фінансувати війну.

Тун підкреслював, що США мають продовжувати надавати військову допомогу Україні й знаходити способи зміцнити українську оборону, зокрема через поліпшення систем протиповітряної оборони​.

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Трамп уже визначився з десятком посадовців, які увійдуть в його нову адміністрацію. LIGA.net збирала їх тут.

збирала їх тут. 14 листопада Республіканська партія США здобула контроль над Палатою представників, набравши 218 необхідних для цього мандатів.