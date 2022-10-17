Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию. Заявил, что нужно значительно больше оружия

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл в ФРГ и заявил о необходимости увеличения объемов военной помощи. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

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Дипломат поблагодарил правительство Германии за помощь Украине, которая помогает защищаться от агрессии России, в частности — военную.

"Я должен говорить откровенно, нам нужно больше, значительно больше", — сказал Макеев.

Он отметил, что будет работать для того, чтобы европейцы, украинцы и немцы сделали Европу безопасной.

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Дмитро Гриниченко

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