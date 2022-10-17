Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию. Заявил, что нужно значительно больше оружия
17.10.2022, 17:43
Алексей Макеев (Фото: Алексей Макеев/Facebook)
Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл в ФРГ и заявил о необходимости увеличения объемов военной помощи. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.
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Дипломат поблагодарил правительство Германии за помощь Украине, которая помогает защищаться от агрессии России, в частности — военную.
"Я должен говорить откровенно, нам нужно больше, значительно больше", — сказал Макеев.
Он отметил, что будет работать для того, чтобы европейцы, украинцы и немцы сделали Европу безопасной.
- 23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Экс-посол в ФРГ Андрей Мельник порекомендовал своему преемнику "быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии".
- В Министерстве иностранных дел Германии для Мельника устроили "исключительное" прощание.
- Он убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
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