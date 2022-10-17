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Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию. Заявил, что нужно значительно больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 17:43
Новый посол Украины Макеев прибыл в Германию. Заявил, что нужно значительно больше оружия - Фото
Алексей Макеев (Фото: Алексей Макеев/Facebook)

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев прибыл в ФРГ и заявил о необходимости увеличения объемов военной помощи. Соответствующее обращение он опубликовал в Twitter.

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Дипломат поблагодарил правительство Германии за помощь Украине, которая помогает защищаться от агрессии России, в частности — военную. 

"Я должен говорить откровенно, нам нужно больше, значительно больше", — сказал Макеев.

Он отметил, что будет работать для того, чтобы европейцы, украинцы и немцы сделали Европу безопасной. 

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Дмитро Гриниченко
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Украина Германия война военная помощь алексей макеев
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