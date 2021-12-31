"Нужно быть не просителями, а фактором силы". Глава топ-фракции Европарламента о ЕС-Россия

Евросоюз должен быть участником переговоров в связи с ситуацией вокруг Украины как сторона, наиболее заинтересованная в обсуждении будущей архитектуры безопасности Европы. Об этом после переговоров президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным заявил Манфред Вебер, председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии, сообщает Spiegel.

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Вебер выразил неудовлетворение тем, что Евросоюз недостаточно вовлечен в переговоры с Россией. "Мы не должны быть просителями, мы должны быть фактором силы", – сказал он.

Депутат считает, что для этого позиция Евросоюза должна стать значительно жестче. Требования, которые выдвинул Кремль, Вебер назвал "неприемлемыми", по его мнению, они вообще "не могут быть основанием для обсуждения".

5 декабря Вебер заявил журналистам, что если Путин решится на расширение военной агрессии против Украины, российско-немецкому газопроводу Северный поток-2 "конец".

16 декабря он призвал выработать новые и более жесткие санкции Евросоюза в ответ на возможное российское военное вторжение в Украину.

Манфред Вебер возглавляет в Европарламенте фракцию Европейской народной партии (ЕНП), которая состоит из депутатов от собственно Европейской народной партии, а также представителей ряда других партий и независимых депутатов христианско-демократического, консервативного и либерально-консервативного направлений. ЕНП – крупнейшая фракция Европарламента с 1999 года.

7 декабря 2021 года Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи. Переговоры длились около двух часов. Основной темой была Украина.

Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря в телефонном разговоре Байден "ясно дал понять" Путину, что США и их союзники "ответят решительно", если Россия продолжит вторжение в Украину.

На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

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Сергей Бережной

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