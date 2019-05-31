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31.05.2019, 17:30

Нужно ли кандидатам в депутаты показать декларацию: ЦИК ответила

Нужно ли кандидатам в депутаты показать декларацию: ЦИК ответила - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Декларации предоставлять в ЦИК кандидаты не должны, но закон о предотвращении коррупции на них распространяется

Кандидаты в народные депутаты, которые будут баллотироваться на внеочередных парламентских выборах, в числе прочих документов для регистрации, не должны предоставлять декларацию в Центральную избирательную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК "в связи с рядом поступивших вопросов".

В то же время в комиссии отмечают, что на кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных ЦИК, распространяется закон о противодействии коррупции. Согласно закону, заполнять декларацию нужно на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

29 мая ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты. Им стал Владимир Пригладь. Он баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 в порядке  самовыдвижения.

Читайте также: ЦИК: Ситуация с подготовкой к внеочередным выборам критическая

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Теги: декларации, цик, выборы-2019, кандидаты в депутаты
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