"Нужно многое обсудить". Байден пожелал Зеленскому счастливого полета в США

Американский лидер Джо Байден пожелал в Twitter украинскому коллеге Владимиру Зеленскому успешно добраться до Вашингтона и добавил, что им "многое нужно обсудить".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский впервые выехал из Украины с 24 февраля. Он выступит в США и привезет Patriot (прочитайте, чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией).

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я буду очень рад видеть тебя здесь. Нам многое нужно обсудить", – написал Байден.

Ожидается, пишет Politico, что Зеленский призовет Байдена передать ракеты ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper.

Читайте также: Зеленский везет Байдену подарок военных из Бахмута

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.