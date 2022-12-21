"Нужно многое обсудить". Байден пожелал Зеленскому счастливого полета в США
21.12.2022, 15:52
Джо Байден (фото - EPA)
Американский лидер Джо Байден пожелал в Twitter украинскому коллеге Владимиру Зеленскому успешно добраться до Вашингтона и добавил, что им "многое нужно обсудить".
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Зеленский впервые выехал из Украины с 24 февраля. Он выступит в США и привезет Patriot (прочитайте, чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией).
"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я буду очень рад видеть тебя здесь. Нам многое нужно обсудить", – написал Байден.
Ожидается, пишет Politico, что Зеленский призовет Байдена передать ракеты ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper.
- 20 декабря США подтвердили, что передадут компоненты системы ПРО Patriot Украине.
- Также вчера, 20 декабря, президент Зеленский посетил Бахмут и наградил его защитников.
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