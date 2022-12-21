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"Нужно многое обсудить". Байден пожелал Зеленскому счастливого полета в США

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 15:52
Джо Байден (фото - EPA)

Американский лидер Джо Байден пожелал в Twitter украинскому коллеге Владимиру Зеленскому успешно добраться до Вашингтона и добавил, что им "многое нужно обсудить".

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Зеленский впервые выехал из Украины с 24 февраля. Он выступит в США и привезет Patriot (прочитайте, чем особенны эти ЗРК и как помогут в войне с Россией).

"Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Я буду очень рад видеть тебя здесь. Нам многое нужно обсудить", – написал Байден.

Ожидается, пишет Politico, что Зеленский призовет Байдена передать ракеты ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper.

Читайте также: Зеленский везет Байдену подарок военных из Бахмута

Євген Пилипенко
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война союзники джо байден
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