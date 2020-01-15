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Нужны консультации: Канада критикует децентрализацию Зеленского

Нужны консультации: Канада критикует децентрализацию Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео пресс-службы президента)
15.01.2020, 11:58

Посольство Канады разделяет беспокойство местных властей по поводу изменений в Конституцию в связи с децентрализацией

Законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации ограничивает демократические процессы, заявило посольство Канады в Украине в Twitter.

По словам посольства, Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти и представителей гражданского общества законопроектом, который предлагает изменения в Конституцию в связи с децентрализацией.

Посольство призвало к инклюзивным общественным консультациям об изменениях и о согласовании их с принципами Европейской хартии местного самоуправления.

  • 13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.
  • Сегодня Рада может рассмотреть направление законопроекта о децентрализации на отзыв в Конституционный суд.
  • Посольство Германии выступило с критикой законопроекта Зеленского.

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