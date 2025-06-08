NYT: Несмотря на публичную "дружбу", РФ считает Китай врагом, посягающим на Дальний Восток

По данным отчета ФСБ, некоторые китайские ученые выступают за то, чтобы Китай выдвинул России территориальные претензии

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: ЕРА/MIKHAIL METZEL)

Публично российский диктатор Владимир Путин говорит о "непреклонной дружбе" с Китаем и "золотом возрасте" стратегического сотрудничества. Впрочем, как пишет The New York Times со ссылкой на внутренние документы ФСБ, в разведке Китай считается реальным противником, заинтересованным в российских территориях на Дальнем Востоке.

Речь идет о восьмистраничном отчете, подготовленном седьмым отделом департамента контрразведывательных операций ФСБ – подразделением, специализирующимся на противодействии шпионажу со стороны Китая и стран Азии. Документ слила хакерская группа Ares Leaks, и хотя его подлинность официально не подтверждена, представители шести западных спецслужб, которые общались с NYT, считают отчет настоящим.

В документе Китай описывается как "серьезная угроза" для России. Согласно оценкам ФСБ, Пекин пытается вербовать российских ученых и чиновников, получить доступ к секретным военным технологиям, следит за российской армией во время войны против Украины и изучает возможность выдвижения территориальных претензий. Китайские агенты также активизировали работу в Арктике.

ФСБ считает, что разведывательная борьба между двумя странами является "напряженной и динамичной". За несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину в России была введена новая программа контрразведки "Антанта-4" – специально для противодействия китайскому влиянию. В отчете отмечается, что Китай воспользовался тем, что Россия опрокинула большинство сил в Украину и активизировал работу с россиянами, имеющими доступ к важной информации.

Российская спецслужба приказала своим сотрудникам препятствовать передаче стратегически важных данных Китая, а также следить за пользователями китайского мессенджера WeChat, взламывать телефоны подозреваемых и анализировать данные специальным ПО.

В отчете также говорится о недоверии с обеих сторон: Китай проверяет своих агентов на детекторе лжи по возвращении из РФ, усиленно контролирует 20 000 российских студентов в своих вузах и пытается вербовать россиян, состоящих в смешанных браках.