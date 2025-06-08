Попри публічну "дружбу", Росія вважає Китай ворогом, який зазіхає на Далекий Схід – NYT

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: ЕРА/MIKHAIL METZEL)

Публічно російський диктатор Володимир Путін говорить про "непохитну дружбу" з Китаєм і "золотий вік" стратегічної співпраці. Втім, як пише The New York Times із посиланням на внутрішні документи ФСБ, у розвідці Китай вважають реальним противником, зацікавленим у російських територіях на Далекому Сході.

Йдеться про восьмисторінковий звіт, підготовлений сьомим відділом департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ – підрозділом, який спеціалізується на протидії шпигунству з боку Китаю та країн Азії. Документ злила хакерська група Ares Leaks, і хоча його автентичність офіційно не підтверджено, представники шістьох західних спецслужб, які спілкувалися з NYT, вважають звіт справжнім.

У документі Китай описується як "серйозна загроза" для Росії. Згідно з оцінками ФСБ Пекін намагається вербувати російських учених і чиновників, отримати доступ до секретних військових технологій, стежить за російською армією під час війни проти України та вивчає можливість висування територіальних претензій. Китайські агенти також активізували роботу в Арктиці.

ФСБ вважає, що розвідувальна боротьба між двома країнами є "напруженою і динамічною". За кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну у Росії запровадили нову програму контррозвідки "Антанта-4" – спеціально для протидії китайському впливу. У звіті зазначається, що Китай скористався тим, що Росія перекинула більшість сил в Україну, і активізував роботу з росіянами, які мають доступ до важливої інформації.

Російська спецслужба наказала своїм співробітникам перешкоджати передаванню стратегічно важливих даних Китаю, а також стежити за користувачами китайського месенджера WeChat, зламувати телефони підозрюваних і аналізувати дані спеціальним ПЗ.

У звіті також йдеться про недовіру з обох боків: Китай перевіряє своїх агентів на детекторі брехні після повернення з РФ, посилено контролює 20 000 російських студентів у своїх вишах і намагається вербувати росіян, які перебувають у змішаних шлюбах.