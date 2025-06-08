Попри публічну "дружбу", Росія вважає Китай ворогом, який зазіхає на Далекий Схід – NYT
Публічно російський диктатор Володимир Путін говорить про "непохитну дружбу" з Китаєм і "золотий вік" стратегічної співпраці. Втім, як пише The New York Times із посиланням на внутрішні документи ФСБ, у розвідці Китай вважають реальним противником, зацікавленим у російських територіях на Далекому Сході.
Йдеться про восьмисторінковий звіт, підготовлений сьомим відділом департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ – підрозділом, який спеціалізується на протидії шпигунству з боку Китаю та країн Азії. Документ злила хакерська група Ares Leaks, і хоча його автентичність офіційно не підтверджено, представники шістьох західних спецслужб, які спілкувалися з NYT, вважають звіт справжнім.
У документі Китай описується як "серйозна загроза" для Росії. Згідно з оцінками ФСБ Пекін намагається вербувати російських учених і чиновників, отримати доступ до секретних військових технологій, стежить за російською армією під час війни проти України та вивчає можливість висування територіальних претензій. Китайські агенти також активізували роботу в Арктиці.
ФСБ вважає, що розвідувальна боротьба між двома країнами є "напруженою і динамічною". За кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну у Росії запровадили нову програму контррозвідки "Антанта-4" – спеціально для протидії китайському впливу. У звіті зазначається, що Китай скористався тим, що Росія перекинула більшість сил в Україну, і активізував роботу з росіянами, які мають доступ до важливої інформації.
Російська спецслужба наказала своїм співробітникам перешкоджати передаванню стратегічно важливих даних Китаю, а також стежити за користувачами китайського месенджера WeChat, зламувати телефони підозрюваних і аналізувати дані спеціальним ПЗ.
У звіті також йдеться про недовіру з обох боків: Китай перевіряє своїх агентів на детекторі брехні після повернення з РФ, посилено контролює 20 000 російських студентів у своїх вишах і намагається вербувати росіян, які перебувають у змішаних шлюбах.
За даними звіту ФСБ, деякі китайські науковці виступають за те, щоб Китай висунув Росії територіальні претензії. У документі зазначається, що Пекін активно шукає історичні сліди "давніх китайських народів" на території російського Далекого Сходу – ймовірно, з метою впливу на місцеве населення, яке симпатизує Китаю. У відповідь ФСБ зобов’язала своїх працівників виявляти подібні "реваншистські дії" та не допускати, щоб Китай залучав російських науковців і використовував архіви для обґрунтування своїх історичних претензій.
- 17 квітня 2025 року президент Зеленський заявив, що Україна отримала інформацію про постачання Китаєм зброї до Росії, зокрема пороху й артилерії.
- 18 квітня у МЗС Китаю відкинули звинувачення Зеленського і назвали заяву "безпідставною".
- 25 травня очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох та компоненти на 20 військових заводів РФ. У Пекіні знову заявили, що "звинувачення безпідставні".