NYT: Пентагон уже разработал план передачи Tomahawk для Украины
Пентагон разработал план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ. Об этом пишет The New York Times.
Однако издание отмечает, что поставки Tomahawk будут связаны с "огромными трудностями", поскольку Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет.
По словам военных чиновников, Украине понадобится пусковая установка армии США под названием "Тифон" для запуска ракет Tomahawk, что "приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией".
Эксперт по вопросам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс, считает, что решение о передаче Tomahawk будет зависеть от того, удастся ли российскому диктатору Владимиру Путину убедить Трампа в том, что этот шаг "приведет к ядерной войне".
- 13 октября Трамп заявил, что мог бы пригрозить Путину передачей Украине ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны. Этот вопрос американский и украинский президенты будут обсуждать 15 октября в Вашингтоне.
- По словам Зеленского, сейчас рассматриваются три варианта финансирование поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину, если Трамп примет соответствующее решение.
- По данным FT, США могут передать Украине только от 20 до 50 ракет Tomahawk, что вряд ли изменит динамику войны.
