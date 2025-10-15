NYT: Пентагон уже разработал план передачи Tomahawk для Украины

Ракета Tomahawk (Иллюстративное фото: EPA)

Пентагон разработал план продажи или передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ. Об этом пишет The New York Times.

Однако издание отмечает, что поставки Tomahawk будут связаны с "огромными трудностями", поскольку Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет.

По словам военных чиновников, Украине понадобится пусковая установка армии США под названием "Тифон" для запуска ракет Tomahawk, что "приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией".

Эксперт по вопросам Европы в Совете по международным отношениям Лиана Фикс, считает, что решение о передаче Tomahawk будет зависеть от того, удастся ли российскому диктатору Владимиру Путину убедить Трампа в том, что этот шаг "приведет к ядерной войне".