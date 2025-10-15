NYT: Пентагон вже розробив план передання Tomahawk для України

Ракета Tomahawk (Ілюстративне фото: EPA)

Пентагон розробив план продажу або передання Україні далекобійних ракет Tomahawk на випадок, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ. Про це пише The New York Times.

Однак видання зазначає, що постачання Tomahawk будуть пов'язані з "величезними труднощами", оскільки Україна не має морських або наземних пускових установок, необхідних для запуску ракет.

За словами військових чиновників, Україні знадобиться пускова установка армії США під назвою "Тифон" для запуску ракет Tomahawk, що "наблизить Сполучені Штати до прямої конфронтації з Росією".

Експертка з питань Європи в Раді з міжнародних відносин Ліана Фікc, вважає, що рішення щодо передання Tomahawk залежатиме від того, чи вдасться російському диктатору Володимиру Путіну переконати Трампа в тому, що цей крок "призведе до ядерної війни".