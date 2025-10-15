NYT: У Трампа разрешили ЦРУ проводить тайные операции, чтобы устранить Мадуро
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Центральному разведывательному управлению разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения от власти главы страны Николаса Мадуро. Об этом The New York Times сообщили американские чиновники.
Издание отмечает, что новые полномочия предоставляют ЦРУ право проводить смертельные операции в Венесуэле, а также осуществлять ряд спецопераций в регионе Карибского бассейна.
Агентство также сможет проводить тайные действия против Мадуро или его правительства как самостоятельно, так и во взаимодействии с более масштабной военной операцией.
Пока неизвестно, планирует ли ЦРУ осуществлять какие-либо действия в Венесуэле, или эти полномочия рассматриваются как резервный вариант, добавляют журналисты.
- В августе США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать Мадуро, с $25 млн до $50 млн.
- 29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.
- 13 октября Politico писало, что администрация Трампа готовит несколько планов давления на Мадуро, чтобы его заставить уйти с поста президента Венесуэлы.
