NYT: У Трампа разрешили ЦРУ проводить тайные операции, чтобы устранить Мадуро

Николас Мадуро (Фото: EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Центральному разведывательному управлению разрешение на проведение тайных операций в Венесуэле для устранения от власти главы страны Николаса Мадуро. Об этом The New York Times сообщили американские чиновники.

Издание отмечает, что новые полномочия предоставляют ЦРУ право проводить смертельные операции в Венесуэле, а также осуществлять ряд спецопераций в регионе Карибского бассейна.

Агентство также сможет проводить тайные действия против Мадуро или его правительства как самостоятельно, так и во взаимодействии с более масштабной военной операцией.

Пока неизвестно, планирует ли ЦРУ осуществлять какие-либо действия в Венесуэле, или эти полномочия рассматриваются как резервный вариант, добавляют журналисты.