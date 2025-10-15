NYT: У Трампа дозволили ЦРУ проводити таємні операції, щоб усунути Мадуро

Ніколас Мадуро (Фото: EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню дозвіл на проведення таємних операцій у Венесуелі задля усунення від влади очільника країни Ніколаса Мадуро. Про це The New York Times повідомили американські чиновники.

Видання зазначає, що нові повноваження надають ЦРУ право проводити смертельні операції у Венесуелі, а також здійснювати низку спецоперацій у регіоні Карибського басейну.

Агентство також зможе проводити таємні дії проти Мадуро або його уряду як самостійно, так і у взаємодії з масштабнішою воєнною операцією.

Поки невідомо, чи планує ЦРУ здійснювати будь-які дії у Венесуелі, чи ці повноваження розглядаються як резервний варіант, додають журналісти.