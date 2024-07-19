"О таких шагах не может быть речи". Шольц отверг идею сбивать ракеты и дроны над Украиной

Олаф Шольц отметил, что США также очень четко высказались по этому поводу

Олаф Шольц (Фото: Neil Hall/EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники в небе над Украиной. Об этом глава немецкого правительства заявил на брифинге после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, передает Deutsche Welle.

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У Шольца спросили, согласен ли он с другими странами НАТО по поводу призывов Зеленского сбивать дроны и ракеты РФ в небе над Украиной.

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу", – сказал канцлер ФРГ.

18 июля Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, призвал западных союзников сбивать российские воздушные цели в небе над Украиной.

"Ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля – коллективная воля, чтобы их сбить – так же как это было с иранскими ракетами и дронами [в Израиле]. Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые способны усилить необходимую храбрость. Эти шаги должны быть сделаны", — сказал глава государства.

8 июля Киев и Варшава подписали соглашение о безопасности, в котором прописана возможность перехвата Польшей российских ракет и дронов в небе над Украиной.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля спикер Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.

13 июля глава МИД Польши Сикорский заявил, что Варшава рассматривает предложение сбивать российские ракеты вблизи польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве.

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