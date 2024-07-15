Зеленский: Справедливо, чтобы Польша сбивала ракеты, которые летят на газохранилища
Президент Владимир Зеленский считает правильным, если Польша будет сбивать российские ракеты, летящие на западную часть Украины, где находятся газохранилища. Об этом он заявил во время пресс-конференции.
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Зеленский подчеркнул, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО. Он считает, что этот скепсис должен снизиться.
"Если мы не защитим наши газохранилища, то наши соседи зимой в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", – подчеркнул Зеленский.
Предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского.
- Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи, и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.
- 10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.
- В тот же день министр национальной обороны Польши заявил, что страна не сможет выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в альянсе в настоящее время нет.
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