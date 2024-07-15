Зеленский: Справедливо, чтобы Польша сбивала ракеты, которые летят на газохранилища

Президент подчеркнул, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает правильным, если Польша будет сбивать российские ракеты, летящие на западную часть Украины, где находятся газохранилища. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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Зеленский подчеркнул, что газом из этих хранилищ пользуются "страны-скептики" в НАТО. Он считает, что этот скепсис должен снизиться.

"Если мы не защитим наши газохранилища, то наши соседи зимой в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи", – подчеркнул Зеленский.

Предложение было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского.

Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи, и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.

10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.

В тот же день министр национальной обороны Польши заявил, что страна не сможет выполнить требование Киева без решения всего НАТО – такого консенсуса в альянсе в настоящее время нет.

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