Зеленський: Справедливо, щоб Польща збивала російські ракети, які летять на газосховища
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає правильним, якщо Польща збиватиме російські ракети, які летять на західну частину України, де розташовані газосховища. Про це він заявив під час пресконференції.

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Зеленський акцентував, що газом із цих сховищ користуються "країни-скептики" у НАТО. Він вважає, що цей скепсис має зменшитися.

"Якщо ми не захистимо наші газосховища, то наші сусіди зимою в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди", – акцентував Зеленський.

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

  • Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї, та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.
  • 10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації
  • Того самого дня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає. 

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