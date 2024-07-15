Зеленський: Справедливо, щоб Польща збивала російські ракети, які летять на газосховища

Президент акцентував, що газом із цих сховищ користуються "країни-скептики" у НАТО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає правильним, якщо Польща збиватиме російські ракети, які летять на західну частину України, де розташовані газосховища. Про це він заявив під час пресконференції.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Зеленський акцентував, що газом із цих сховищ користуються "країни-скептики" у НАТО. Він вважає, що цей скепсис має зменшитися.

"Якщо ми не захистимо наші газосховища, то наші сусіди зимою в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди", – акцентував Зеленський.

Ця пропозиція була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї, та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

Того самого дня міністр національної оборони Польщі заявив, що країна не може виконати вимогу Києва без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає.

Читайте також: Сікорський: Польща розглядає збиття російських ракет над Україною