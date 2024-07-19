"Про такі кроки не може бути й мови". Шольц відкинув ідею збивати ракети та дрони над Україною

Олаф Шольц зазначив, що США також дуже чітко висловилися щодо цього

Олаф Шольц (Фото: Neil Hall / EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники у небі над Україною. Про це очільник німецького уряду заявив на брифінгу після саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, передає Deutsche Welle.

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У Шольца запитали про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо закликів Зеленського збивати дрони й ракети РФ у небі над Україною.

"Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього", – сказав канцлер ФРН.

18 липня Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, закликав західних союзників збивати російські повітряні цілі в небі над Україною.

"Ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля – колективна воля, щоб їх збити – так само як це було з іранськими ракетами й дронами [в Ізраїлі]. Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені", – сказав глава держави.

8 липня Київ і Варшава підписали безпекову угоду, в якій прописано можливість перехоплення Польщею російських ракет і дронів у небі над Україною.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

13 липня глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію збивати російські ракети близько до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

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