"Про такі кроки не може бути й мови". Шольц відкинув ідею збивати ракети та дрони над Україною
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники у небі над Україною. Про це очільник німецького уряду заявив на брифінгу після саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії, передає Deutsche Welle.
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У Шольца запитали про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо закликів Зеленського збивати дрони й ракети РФ у небі над Україною.
"Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього", – сказав канцлер ФРН.
18 липня Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, закликав західних союзників збивати російські повітряні цілі в небі над Україною.
"Ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля – колективна воля, щоб їх збити – так само як це було з іранськими ракетами й дронами [в Ізраїлі]. Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені", – сказав глава держави.
- 8 липня Київ і Варшава підписали безпекову угоду, в якій прописано можливість перехоплення Польщею російських ракет і дронів у небі над Україною.
- Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.
- 10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.
- 13 липня глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію збивати російські ракети близько до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.
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