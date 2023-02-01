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Объем трофейной российской техники в ВСУ сравним с помощью нескольких крупных стран – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 11:59
Объем трофейной российской техники в ВСУ сравним с помощью нескольких крупных стран – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Количество трофейной российской техники, которую Силы обороны используют против оккупантов, сопоставимо с объемом помощи нескольких крупных государств Украине. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Freedom.

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По словам Юсова, захваченная техника россиян – это существенная помощь украинской армии.

"Помощь сопоставима с несколькими крупным государствами, которые помогают Украине. Да, это бронетехника, в том числе и танки, и БМП. Танки абсолютно разные – и современные, и модифицированные. Часть захваченной техники уже находится в бою и служит Украине. Часть находится в ремонте... Это помощь существенная, и она продолжает поступать", – сказал представитель ГУР.

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Наталія Медведєва
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