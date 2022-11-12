Силы обороны Украины во время результативных продвижений не только освобождают тысячи квадратных километров и большое количество населенных пунктов, но и захватывают немало образцов вооружения и военной техники армии РФ. Об этом – в видеосюжете Военного телевидения.
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В видео отмечается, что военная помощь западных партнеров очень помогает ВСУ, но самым крупным "поставщиком" вооружения все еще является Российская Федерация.
В умелых руках украинских воинов эта трофейная техника уже работает на украинскую победу, отметили в Минобороны.
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