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"Парадоксально, но крупнейший поставщик вооружения для ВСУ – Россия" – видео Военного ТВ видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 18:19
Скриншот из видео
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Силы обороны Украины во время результативных продвижений не только освобождают тысячи квадратных километров и большое количество населенных пунктов, но и захватывают немало образцов вооружения и военной техники армии РФ. Об этом – в видеосюжете Военного телевидения.

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В видео отмечается, что военная помощь западных партнеров очень помогает ВСУ, но самым крупным "поставщиком" вооружения все еще является Российская Федерация.

В умелых руках украинских воинов эта трофейная техника уже работает на украинскую победу, отметили в Минобороны.

Смотрите также: Горы мусора и "подаренные" Украине боеприпасы: видео разбитых позиций армии РФ на юге

Вадим Ребрина
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оружие минобороны трофей
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