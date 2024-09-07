Обломки российского "шахеда" упали у здания Верховной Рады – фото

Повреждений не обнаружено, сообщили в пресс-службе парламента

Фото: Верховная Рада/Telegram

После ночной атаки "шахедов" у здания Верховной Рады обнаружили обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

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"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины. Повреждения не обнаружены", – говорится в сообщении.

Фото: Верховная Рада

Фото: Верховная Рада

Фото: Верховная Рада

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщало об атаке 67 вражеских беспилотников: 58 сбили, еще шесть вернулись в Россию и Беларусь.

Противовоздушная оборона в эту ночь работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях и Киеве.

В Печерском районе столицы обломки БпЛА упали по четырем разным адресам. Произошло возгорание на открытой территории площадью 50 квадратных метров, которое впоследствии было ликвидировано.

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне комбинированно атаковали Киев, применив крылатые и баллистические ракеты. Над столицей уничтожили более десятка крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Тогда, в частности, был поврежден исламский культурный центр в одной из столичных мечетей.

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