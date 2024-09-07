Уламки російського "шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради – фото

Пошкоджень не виявлено, повідомили у пресслужбі парламенту

Фото: Верховна Рада/Telegram

Після нічної атаки "шахедів" біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

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"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про атаку 67 ворожих безпілотників: 58 збили, ще шість повернулися до Росії та Білорусі.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях та Києві.

У Печерському районі столиці уламки БпЛА впали за чотирма різними адресами. Відбулося загоряння на відкритій території площею 50 квадратних метрів, яке згодом було ліквідовано.

У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.

Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

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