Уламки російського "шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради – фото
Після нічної атаки "шахедів" біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", – йдеться у повідомленні.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про атаку 67 ворожих безпілотників: 58 збили, ще шість повернулися до Росії та Білорусі.
Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях та Києві.
У Печерському районі столиці уламки БпЛА впали за чотирма різними адресами. Відбулося загоряння на відкритій території площею 50 квадратних метрів, яке згодом було ліквідовано.
- У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
- Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.
Читайте також: Дрони атакували Воронезьку область: палає і детонує склад боєприпасів – відео