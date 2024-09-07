Уламки російського "шахеда" впали біля будівлі Верховної Ради – фото
Фото: Верховна Рада/Telegram

Після нічної атаки "шахедів" біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі парламенту.

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"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", – йдеться у повідомленні.

Фото: Верховна Рада
Фото: Верховна Рада
Фото: Верховна Рада
Фото: Верховна Рада
Фото: Верховна Рада
Фото: Верховна Рада

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про атаку 67 ворожих безпілотників: 58 збили, ще шість повернулися до Росії та Білорусі.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях та Києві.

У Печерському районі столиці уламки БпЛА впали за чотирма різними адресами. Відбулося загоряння на відкритій території площею 50 квадратних метрів, яке згодом було ліквідовано.

  • У ніч проти 2 вересня 2024 року росіяни комбіновано атакували Київ, застосувавши крилаті та балістичні ракети. Над столицею знищили понад десяток крилатих ракет, близько десятка балістичних та ударний безпілотник.
  • Тоді, зокрема, було пошкоджено ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

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