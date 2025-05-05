"Обложил данью" подчиненных. СБУ задержала в Донецкой области комбата

Только за март этого года командир получил 920 000 грн "откатов"

Задержанный комбат (Фото: СБУ)

В Донецкой области правоохранители задержали командира батальона, подозревая его в вымогательстве части боевых выплат от подчиненных. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, командир батальона подавал фиктивные документы об участии своих подчиненных в боевых действиях, что позволяло получать надбавки в размере 100 000 грн. После этого военные вынуждены были отдавать командиру 40 000 грн с каждой такой выплаты.

В случае отказа платить "дань", комбат угрожал отправить подчиненных на передовую.

По данным СБУ, только за март этого года командир получил 920 000 грн "откатов".

Его задержали "на горячем" во время передачи очередной взятки за апрель.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.