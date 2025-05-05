"Обклав даниною" підлеглих. СБУ затримала на Донеччині комбата

Лише за березень цього року командир отримав 920 000 грн "відкатів"

Затриманий комбат (Фото: СБУ)

У Донецькій області правоохоронці затримали командира батальйону, підозрюючи його у вимаганні частини бойових виплат від підлеглих. Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, командир батальйону подавав фіктивні документи про участь своїх підлеглих у бойових діях, що дозволяло їм отримувати надбавки у розмірі 100 000 грн. Після цього військові змушені були віддавати командиру 40 000 грн з кожної такої виплати.

У разі відмови платити "данину", комбат погрожував відправити підлеглих на передову.

За даними СБУ, лише за березень цього року командир отримав 920 000 грн "відкатів".

Його затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабаря за квітень.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 49 млн грн. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.