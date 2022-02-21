UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обнародование списка жестких санкций может сдержать вторжение режима Кремля – Резников

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 10:55
Обнародование списка жестких санкций может сдержать вторжение режима Кремля – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото – пресс-служба президента)

Факт обнародования списка жестких санкций может стать способом сдерживания агрессии России, потому что для режима Кремля они являются "серьезной угрозой". Об этом сказал во время брифинга министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот список, хотя бы его часть. Чтобы было понятно, что ждет режим Кремля. И это начнет менять ситуацию", – сказал он.

По словам главы Минобороны, режим Кремля опасается санкций – они могут стать серьезной угрозой для окружения президента Владимира Путина, для бизнеса, для рядовых россиян.

Резников добавил, что на фоне угрозы нового вторжения России – "на основании утверждений лидеров многих стран, что нападение неизбежно" – режим санкций можно применять уже сейчас.

Министр считает, что голосование российских депутатов об обращении к Путину по поводу признания захваченных территорий Донбасса "республиками" – это уже основание для санкций.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции агрессия России Алексей Резников вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 