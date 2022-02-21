Обнародование списка жестких санкций может сдержать вторжение режима Кремля – Резников

Факт обнародования списка жестких санкций может стать способом сдерживания агрессии России, потому что для режима Кремля они являются "серьезной угрозой". Об этом сказал во время брифинга министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы были бы рады, если бы наши партнеры опубликовали этот список, хотя бы его часть. Чтобы было понятно, что ждет режим Кремля. И это начнет менять ситуацию", – сказал он.

По словам главы Минобороны, режим Кремля опасается санкций – они могут стать серьезной угрозой для окружения президента Владимира Путина, для бизнеса, для рядовых россиян.

Резников добавил, что на фоне угрозы нового вторжения России – "на основании утверждений лидеров многих стран, что нападение неизбежно" – режим санкций можно применять уже сейчас.

Министр считает, что голосование российских депутатов об обращении к Путину по поводу признания захваченных территорий Донбасса "республиками" – это уже основание для санкций.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.