Перспектива санкций сдерживает Путина, пока не закрыта возможность для переговоров: Харрис

Вице-президент США Камала Харрис считает, что "окошко для дипломатии еще открыто", и пока оно не захлопнется окончательно, перспектива попасть под санкции будет иметь сдерживающий эффект для Кремля. Харрис сказала об этом на встрече с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Вице-президент США ответила на вопрос журналиста, который спросил, в чем заключается сдерживающий эффект санкций, если Белый Дом утверждает, что Путин уже "принял решение о вторжении", и не стоит ли в такой ситуации начать вводить санкции вместо того, чтобы угрожать Кремлю их введением.

Харрис ответила, что "целью санкций было и остается сдерживание". Она подчеркнула, что санкции являются результатом "не только подхода США к ситуации, но и общей точки зрения наших союзников". А союзники, сказала Харрис, согласны в том, что сдерживающий эффект санкций все еще значителен, особенно учитывая то, что все еще есть надежда, что из нынешней ситуации найдется дипломатический выход.

Вице-президент США считает, что "окно (для дипломатии – Ред.) все еще открыто, хотя оно все более захлопывается", и в этом контексте возможности для дипломатии пока сохраняются, а потому эффект сдерживания от санкций остается действенным.

Харрис также указала на то, что запланированные санкции имеют "уникальный характер". "Это одни из самых серьезных санкций, если не самые серьезные, которые мы когда-либо вводили", – сказала она.

16 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что если Россия начнет новое вторжение в Украину, будет применен "самый жесткий пакет санкций с 2014 года".

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае вторжения России в Украину Британия введет санкции не только против российских госкомпаний, но и лишит сотрудничающие с ними фирмы возможности получать британское финансирование".

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.

В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.

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Сергей Бережной

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