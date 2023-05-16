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Оборона Мариуполя. Один из руководителей 501 батальона обманом сдал в плен 277 воинов

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 10:49
Оборона Мариуполя. Один из руководителей 501 батальона обманом сдал в плен 277 воинов - Фото
Пленные морпехи 501 батальона (Фото: скриншот с видео)

Один из руководителей 501 отдельного батальона морской пехоты получил подозрение в государственной измене — из-за него в плену оказались 277 воинов. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

С начала большой войны РФ против Украины морпехи 501 батальона обороняли Мариуполь — в апреле 2022 года российские пропагандисты распространили информацию о том, что воины подразделения якобы добровольно сдались в плен. 

Правоохранители заявляют, что на самом деле начальник тыловой службы 501 батальона изменил присяге и перешел на сторону россиян — он вступил в сговор с врагом и фактически уговорил командира сдаться.

ГБР отмечает, что, пользуясь тяжелой ситуацией в Мариуполе, подозреваемый побуждал командира прекратить оборону и сдать оружие — 277 бойцам отдали приказ на передислокацию, однако на самом деле их отдали в руки врага. 

Бюро пишет, что военных ввели в заблуждение, а поэтому вони не осознавали противозаконности приказа или распоряжения о сдаче в плен. Исходя из этого, ГБР закрыло производство в отношении 277 воинов 501 батальона, которые обвинялись в дезертирстве. Это дает основание восстановить выплаты их родным. 

Следствие также установило, что начальник тыловой службы после предательства вернулся в оккупированный Бердянск и снова начал агитировать украинских воинов переходить на сторону России, а также передавать данные о размещении Сил обороны за вознаграждение. 

Он получил подозрение в государственной измене, статья предусматривает пожизненное лишение свободы. 

  • 21 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. 
  • Освобожденные по обмену британцы рассказали, что россияне не только пытали их электротоком и холодным оружием, но и проводили их через имитацию смертной казни.
  • Глава патронатной службы Азова Елена Толкачева сообщила, что здоровье защитников Украины, возвращенных из российского плена в результате обмена, находится в "шокирующем" состоянии.

Читайте также: В Азове призвали не распространять информацию об условиях содержания украинских пленных

Дмитрий Гриниченко
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