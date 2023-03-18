Оборонная встреча с США. Все для того, чтобы мы могли активно действовать – Зеленский

Целью сегодняшнего разговора между Украиной и США в расширенном оборонном формате было усиление украинских воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора. Об этом в видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Наша цель очевидна – это усиление наших воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность. Эти решения будут", – сказал он.

"Есть только один субъект, который разрушает жизнь – это Россия. Есть только один способ защитить жизнь – надо выгнать российскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", – заявил президент.

Ранее сегодня, 18 марта, прошла онлайн-встреча представителей высшего военного командования Украины и США.

На встрече в режиме видеосвязи присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. В конце разговора присоединился президент Владимир Зеленский.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

13 марта командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы отбросить россиян за границу.

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Вадим Ребрина

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